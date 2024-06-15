Російський бомбардувальник порушив повітряний простір Швеції. Це вперше після вступу країни в НАТО
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Forsvarsmakten
Ввечері 14 квітня російський фронтовий бомбардувальник Су-24 порушив повітряний простір Швеції, залетівши на схід від південного краю острова Готланд.
Про це повідомляють Збройні сили Швеції.
Бомбардувальник не зреагував на попередження, після чого в небо на перехоплення підняли два винищувачі JAS-39 Gripen. Су-24 швидко покинув простір країни, проте в командуванні таку поведінку назвали «неприйнятною», що свідчить про неповагу до територіальної цілісності Швеції.
Ймовірно, це перший випадок порушення простору з моменту вступу Швеції в НАТО 7 березня 2024 року.
- Нещодавно, 10 червня, російська бойова авіація порушила повітряний простір Фінляндії. Два бомбардувальники і два винищувачі залетіли на 2,5 кілометра вглиб фінської території поблизу міста Ловійса, що в східній частині Фінської затоки.