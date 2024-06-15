У ПАР переобрали президента. Сиріл Рамафоса залишається на другий строк

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Парламент Південно-Африканської Республіки переобрав президентом Сиріла Рамафосу. Він залишається на другий строк, до 2029 року.

Про це пише ВВС.

Рамафосу переобрали після історичної угоди між панівною партією президента «Африканський національний конгрес» (АНК), правоцентристською «Демократичний альянс», Партією свободи Інката і кількома меншими політсилами.

На початку червня 2024 року АНК вперше за 30 років втратив монобільшість у парламенті ПАР. Це найгірший в історії партії результат, що виключає будь-які шанси на формування монобільшості, як це було раніше. Другою за результатами виборів стала партія «Демократичний альянс», популярна переважно серед білих громадян, бізнесу та інтелігенції. А ще «Альянс» має прозахідну і проукраїнську позицію, що може підірвати багаторічний вплив Росії в регіоні та відкрити можливості для західної та української дипломатії.

АНК набрала 40% голосів, тоді як «Демократичний альянс» посів друге місце з 22%. Тепер вони ділитимуть владу в уряді, що є безпрецедентним. Ці дві партії були суперниками протягом десятиліть. Рамафоса втратив монобільшість у парламенті.