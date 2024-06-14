Посли ЄС погодили рамки переговорів про вступ України та Молдови

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Постійні представники держав-членів Європейського Союзу схвалили переговорні рамки для переговорів про вступ України та Молдови.

Про це оголосило в X бельгійське головування в Раді Євросоюзу.

Рішення послів ЄС означає, що 25 червня відбудеться міжурядова конференція, яка дасть офіційний старт переговорам про вступ України та Молдови в ЄС.

Ще в березні 2024 року Єврокомісія підготувала переговорну рамку щодо членства України в Євросоюзі. А вже на початку квітня Єврокомісія рекомендувала почати переговори про вступ України до Євросоюзу.

Коли ми станемо членом ЄС?

Це станеться лише після того, як Україна виконає всі вимоги та повністю впровадить всі європейські стандарти.

В історії розширення ЄС є різні приклади. Фінляндія подала заявку в 1992 році, а вже в 1995-му стала членом Євросоюзу. Польща подала заявку в 1994-му та ввійшла до ЄС через 10 років. Остання країна, яка приєдналася до Євросоюзу, — Хорватія. Вона подала заявку у 2003 році й у 2013-му стала новим членом ЄС.

Також є країни, які досі лишаються кандидатами на вступ. Це чотири балканські країни: Албанія, Північна Македонія, Чорногорія та Сербія. Такий самий статус має Туреччина. Але в усіх цих країнах процес гальмується. Туреччина взагалі не відповідає вимогам ЄС і не виявляє бажання туди вступати. У Сербії більшість населення не хоче до Євросоюзу, а сама країна має тісні звʼязки з Росією. Албанія ще навіть не розпочала переговори про вступ, у Чорногорії зі зміною уряду змінюється й зовнішньополітична орієнтація — то на ЄС, то на Сербію. Найбільше для вступу в Євросоюз робить Північна Македонія, але її прогрес блокують сусіди. Спочатку Греція вимагала змінити назву — і македонці це зробили, тепер Болгарія вимагає від Північної Македонії визнати, що її народ і мова мають болгарське коріння та походять саме з Болгарії.

Найважливіше — після отримання статусу кандидата все залежатиме від української влади. Вона отримала чіткий перелік реформ, які треба втілити, а суспільство має можливість контролювати цей процес. До того ж статус кандидата означатиме доступ до фінансових фондів Євросоюзу — фактично сам ЄС даватиме гроші на проведення реформ. Точно можна сказати одне: що швидше Україна реформуватиметься, то скоріше вона зможе стати членом ЄС.