На Саміті миру у Швейцарії буде 92 країни. Зеленський вже прибув до країни

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У Глобальному саміті миру візьмуть участь 92 країни. З них 57 представлені на найвищому рівні — президентів або прем’єр-міністрів. Про це йдеться в переліку, який оприлюднила Федеральна рада Швейцарії.

Ще 29 держав будуть представлені на міністерському рівні — здебільшого очільниками МЗС. Шість країн направлять послів — це Індонезія, Ізраїль, Обʼєднані Арабські Емірати, Південна Африка, Філіппіни та Бразилія.

Крім того, Бразилія і Святий Престол мають статус спостерігача, а не учасника саміту миру. Делегації з Китаю, як і очікувалось, не буде.

З міжнародних організацій будуть Рада Європи, ОБСЄ, Організація американських держав, всі ключові інституції ЄС (Європейська рада, Європейська комісія, Європейський парламент). ООН і Вселенський патріарх мають статус спостерігачів.

Президент Володимир Зеленський уже прибув до Швейцарії для участі у Глобальному саміті миру.