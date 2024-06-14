Найбільша партія ПАР уклала коаліційну угоду з опозицією. Це може порушити вплив Росії в регіоні

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Найбільша політична партія Південно-Африканської Республіки «Африканський національний конгрес» (АНК) уклала коаліційну угоду з колишнім політичним опонентом — «Демократичним альянсом», Партією свободи Інката й декількома меншими партіями.

Про це пишуть CNN і Deutche Welle.

На початку червня АНК уперше за 30 років втратив монобільшість у парламенті ПАР. Це найгірший в історії партії результат, що виключає будь-які шанси на формування монобільшості, як це завжди було раніше. Другим за результатами виборів стала партія «Демократичний альянс», популярна переважно серед білих громадян, бізнесу та інтелігенції. А ще «Альянс» має прозахідну та проукраїнську позицію, що може підірвати багаторічний вплив Росії у регіоні.

Лідер «Демократичного альянсу» Джон Стінхейзен сказав, що сьогоднішній день «увійде в аннали історії як початок нової глави» для ПАР. Крім цього, це може відкрити можливості для західної та української дипломатії.

«Після двох тижнів ретельних переговорів, які завершилися лише після того, як сьогоднішнє засідання парламенту почалося, «Демократичний альянс» погодився сформувати Уряд національної єдності», — заявив Стінхейзен.

За результатами виборів АНК отримав 159 із 400 місць у парламенті, а «Демократичний альянс» — 87.

Тепер парламент має обрати президента країни. З 2018 року цю посаду обіймає Сиріл Рамафоса від «Африканського національного конгресу» — його критикують за зростання бідності й безробіття в країні, які сильніше впливають на темношкіру частину населення ПАР, — а це головний електорат АНК протягом багатьох років. Однак аналітики очікують, що саме Рафамосу переоберуть на ще один термін.