Суд заборонив мережу «громадських організацій» Медведчука, які готували держпереворот у 2022 році

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УНІАН

Суд задовольнив позов Міністерства юстиції і заборонив 8 проросійських організацій, які координував колишній народний депутат Віктор Медведчук. Вони готували державний переворот у 2022 році.

Про це повідомила Служба безпеки України.

За даними СБУ, на початку повномасштабного вторгнення представники організацій хотіли допомогти Росії захопити Київ, а згодом і всю територію України. Для цього в Києві мали провести так звані національні збори. Під час «з’їзду» планували оголосити ультиматум вищому військово-політичному керівництву України щодо «відсторонення від влади».

У разі відмови представники організацій мали захопити ключові держустанови в Києві та інших регіонах держави. Для цього планували сформувати бойові групи, до складу яких мало увійти понад 500 озброєних людей.

За матеріалами СБУ, суд постановив заборонити та примусово розпустити:

Міжнародну громадську організацію «Ми народ України»;

Всеукраїнську громадську організацію «Всеукраїнське гетьманське козацтво імені Івана Богуна»;

«Соборне козацтво» та регіональні осередки організації .

Чотирьох громадсько-політичних діячів, які створили та очолили ці організації, засудили ще в 2022—2023 роках. Їх визнали винними в підготовці повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.