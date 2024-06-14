ППО, HIMARS і бронетехніка. Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Defence-Ua
Уряд Німеччини оголосив про передачу Україні чергового пакета військової допомоги, в якому є значна кількість бронетехніки, а також засоби протиповітряної оборони.
Ось що передають:
- 10 танків Leopard 1A1 і боєприпаси до них;
- 20 гусеничних машин піхоти Marder і боєприпаси;
- зенітно-ракетний комплекс середнього радіусу дії IRIS-T SLM;
- зенітно-ракетний комплекс малого радіусу IRIS-T SLS;
- 3 реактивні артилерійські системи HIMARS;
- 2 броньовані інженерні машини Dachs;
- броньовану ремонтно-евакуаційну машину Bergepanzer 2 і запчастини;
- 4 машини розмінування Wisent 1 із запасними частинами;
- 2 мостоукладальники BEAVER із запасними частинами;
- 16 паливозаправників Mercedes-Benz Zetros;
- 4 системи датчиків і глушилок проти дронів;
- 3 системи захисту для гелікоптерів AMPS;
- рятувальні човни;
- 21 тисяча боєприпасів калібру 155 мм, 128 димових/освітлювальних снарядів цього ж калібру;
- засоби для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
- 100 гвинтівок Haenel CR308, 85 снайперських гвинтівок Haenel HLR338, 100 штурмових гвинтівок Haenel MK556;
- 4 мільйони набоїв до стрілецької зброї;
- 100 приладів нічного бачення.
У вівторок, 11 червня 2024 року, канцлер Олаф Шольц заявив, що протягом наступних тижнів і місяців Німеччина передасть Україні третю систему ППО Patriot, установки IRIS-T і Gepard, а також ракети й боєприпаси. Система Patriot і зенітні установки Gepard поки тільки готують до передачі. Україна отримає від Німеччини третю систему Patriot, потім ФРН не зможе передавати такі ЗРК, про що говорив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.