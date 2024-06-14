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ППО, HIMARS і бронетехніка. Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:

Defence-Ua

Уряд Німеччини оголосив про передачу Україні чергового пакета військової допомоги, в якому є значна кількість бронетехніки, а також засоби протиповітряної оборони.

Ось що передають:

У вівторок, 11 червня 2024 року, канцлер Олаф Шольц заявив, що протягом наступних тижнів і місяців Німеччина передасть Україні третю систему ППО Patriot, установки IRIS-T і Gepard, а також ракети й боєприпаси. Система Patriot і зенітні установки Gepard поки тільки готують до передачі. Україна отримає від Німеччини третю систему Patriot, потім ФРН не зможе передавати такі ЗРК, про що говорив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.