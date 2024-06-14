Єменські хусити двічі атакували корабель України, який використовує Польща

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Єменські хусити в Аденській затоці двічі за добу атакували корабель M/V Verbena, який належить Україні. Судно експлуатується Польщею, а йде воно під прапором Палау.

Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США.

Хусити випустили по кораблю три протикорабельні балістичні ракети. Судно прямувало до Італії з дерев’яними будівельними матеріалами.

Під час першої атаки один з моряків був важко поранений, його евакуював літак з крейсеру USS Philippine Sea. Внаслідок удару на судні спалахнула пожежа, є пошкодження.

У Червоному морі з листопада 2023 року тривають атаки підтримуваних Іраном єменських хуситів на торгові судна, які нібито мають звʼязки з Ізраїлем. Під ракетні й дронові удари потрапляють кораблі в Аденській затоці, через яку проходить важливий торговий шлях.