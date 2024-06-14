Бʼє на сполох через ШІ. Папа Франциск стане першим понтифіком, що звернеться до G7
- Автор:
- Ліза Бровко
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Franco Origlia / Getty Images
Папа Римський Франциск буде першим понтифіком, що звернеться до G7 («Великої сімки»), бо занепокоєний безконтрольним розвитком штучного інтелекту.
Про його участь у зустрічі лідерів G7 повідомили в пресслужбі Ватикану.
Понтифік має намір скористатися цією нагодою, щоб наполягати на посиленні контролю за штучним інтелектом, після буму його поширення й вдосконалення.
Папа вже не раз закликав створити міжнародну угоду, яка забезпечить нагляд за прогресом ШІ. Він вважає, технологія, що не містить людських цінностей співчуття, милосердя, моралі та прощення, є надто небезпечною, щоб розвиватися безконтрольно.
У своїх посланнях Папа Римський наголошував, що ШІ має насамперед дбати про гарантування основних прав людини, просування миру та захист від дезінформації і дискримінації.
Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні запросила Франциска на зустріч лідерів, усвідомлюючи потенційний вплив його влади й морального авторитету в контексті загального занепокоєння щодо ШІ.
- Саміт лідерів G7 проходить в Італії 13—15 червня.