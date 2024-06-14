Генштаб: За добу Росія втратила 1 250 військових і 48 артсистем

Новини

Каміла Грабчук / «Бабель»

Генеральний штаб Збройних сил України в щоденній статистиці навів дані, що за минулу добу — 13 червня — російські війська втратили орієнтовно 1 250 військовослужбовців (вбиті та поранені), вісім танків, 26 бронемашин і 48 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, три засоби ППО, 60 одиниць автотехніки та 16 одиниць спецтехніки, а також 22 безпілотники.

Ось загальні втрати Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу ЗСУ:

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані розкриють після війни.

25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.