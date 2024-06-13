Україна і Японія підписали безпекову угоду. Ось її текст

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Президент України Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Японії Фуміо Кішіда на саміті G7 («Велика сімка») підписали двосторонню безпекову угоду на 10 років.

Це перша безпекова угода, укладена Україною з державою Тихоокеанського регіону. Для Японії такий тип угоди та рівень підтримки — безпрецедентні.

Цього року Японія виділить Україні $4,5 мільярда й продовжить допомагати протягом усього терміну дії угоди. Загалом сума допомоги, яку надала Японія з березня 2022 року, становитиме понад $12 мільярдів.

У межах угоди Японія передаватиме Україні нелетальне обладнання з урахуванням своїх конституційних обмежень. Ще угода закріплює подальший розвиток співпраці в межах коаліцій спроможностей, членом яких є Японія, зокрема коаліцій з інформаційних технологій та розмінування.

Японія лікуватиме поранених українських воїнів, а ще співпрацюватиме з Україною в галузях розвідки та захисту секретної інформації, посиленні захисту та відбудові критичної інфраструктури, зміцненні кібер- та інформаційної безпеки, забезпечення вільного судноплавства та безпеки морських шляхів. Японські партнери також допомагатимуть із відновленням та відбудовою України.

Окремий блок угоди стосується співпраці в галузі промисловості. Країни вивчатимуть можливості для розвитку промислової бази України, зокрема шляхом залучення приватного сектору, створення спільних підприємств та проведення досліджень. Крім того, Японія обіцяє і надалі підтримувати Українську формулу миру, посилювати санкції проти Росії та сприяти відшкодування збитків, зокрема за рахунок заморожених російських активів.

Всебічна і довгострокова підтримка України

Японія непохитно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її кордонів, які є міжнародно визнаними з 1991 року, включно з територіальним морем. Також країна підтримує євроатлантичні прагнення України й обіцяє допомогти в проведенні реформ.

Японія передала Україні фінансову, гуманітарну та іншу допомогу на загальну суму понад $12 міляьрдів. А протягом 2024 року країна виділить Україні $4,5 мільярда. Також Японія підтримує програмні цілі Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо підтримки економічної та фінансової стабільності України, відновлення прийнятного рівня заборгованості та просування реформ, які сприятимуть відновленню економіки України.

Безпека та оборона

Японія надаватиме допомогу Україні відповідно до своїх конституційних та правових вимог і положень. Зокрема, країна надаватиме Україні нелетальне обладнання і товари та підтримуватиме коаліції спроможності, де бере участь, включно з коаліціями з інформаційних технологій та розмінування. Також Японія зробить внесок до Трастового фонду КПД НАТО для України.

Ще Японія лікуватиме українських бійців і співпрацюватиме у сфері розвідки в секторі безпеки та оборони. Також підписанти хочуть укласти ще одну угоду про безпеку інформації, щоб захистити секретну інформацію та полегшити комунікацію.

Японія продовжить надавати Україні гуманітарну, технічну та фінансову підтримку. Крім цього, країна сприятиме економічній відбудові — розвиватиме сільськогосподарський сектор України, а ще інноваційне виробництво (включно з біотехнологіями), цифрові технології, сприятиме антикорупційним заходам та покращенню управління.

Крім цього, Японія заохочуватиме місцевих підприємців до проєктів відновлення та відбудови в Україні. Для підвищення стійкості України використають передові технології японських компаній у сфері відновлення та відбудови. Ще Японія модернізує та підтримає ключові сектори української промисловості — машинобудування, харчову промисловість, енергетику передові матеріали, робототехніку, електронне обладнання та обробну промисловість.

Україна та Японія також співпрацюватимуть у сферах кібербезпеки та протидії дезінформації, розвідки та безпеки, безпеки на морі.

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