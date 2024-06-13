До формату «Рамштайн» доєдналась Аргентина. Допомога Україні розширюється

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Міністр оборони США Ллойд Остін під час відкриття зустрічі «Рамштайн» заявив, що до Контактної групи з питань оборони України доєдналась Аргентина. Країну на засіданні представляє міністр оборони Луїс Петрі.

«Підтримка України збільшується. І тому я вітаю зусилля Аргентини як нового члена Контактної групи. Вітаю вас тут сьогодні з нами», — заявив голова Пентагону.

У роботі групи беруть участь понад 50 країн — усі країни блоку НАТО, більшість держав ЄС та союзники з Африки та Азії.