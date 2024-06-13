Генштаб: За минулу добу Сили оборони України знищили 17 танків росіян

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Генеральний штаб Збройних сил України в щоденній статистиці повідомив, що за минулу добу — 12 червня — російські війська втратили орієнтовно 980 військовослужбовців (вбиті та поранені), 17 танків, 21 бронемашину і 34 артилерійські системи, два засоби ППО, 58 одиниць автотехніки та чотири одиниці спецтехніки, а також 33 безпілотники.

Ось загальні втрати Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу ЗСУ:

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані розкриють після війни.

25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.