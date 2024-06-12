Уряд Ісландії видав дозвіл на забій 128 китів останній китобійній компанії в Європі

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Уряд Ісландії надав останній європейській китобійній компанії Hvalur дозвіл на вбивство понад 128 фінвалів — тварин родини китових — протягом цьогорічного сезону полювання.

Про це повідомляє The Guardian.

Для порівняння: торік убили лише 24 фінвали. Та вже зараз Ісландія стає другою після Японії країною, що відновлює китобійний промисел.

Фінвал є другим за розміром ссавцем у світі, він включений до червоного списку Міжнародного союзу охорони природи як вид, що перебуває під загрозою зникнення. Чисельність фінвалів відновилася після того, як у 1970-х роках у багатьох країнах заборонили полювати них.

Попередній міністр рибальства Ісландії призупинив китобійний промисел після того, як у звіті дійшли висновку, що полювання у 2022 році не відповідало законодавству країни про захист тварин, оскільки кити гинули не зразу і в муках через неправильні дії китобоїв — деякі помирали по дві години.

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Згодом після цього створили експертну робочу групу для вивчення того, чи можна зробити полювання на китів більш відповідним до законів про добробут тварин. Експерти дійшли висновку, що є підстави для вдосконалення методів полювання і відновлення промислу.

Надаючи дозвіл компанії Hvalur, міністерка продовольства, рибальства та сільського господарства Ісландії Бʼяркі Олсен Гуннарсдоттір сказала, що її рішення не обовʼязково відповідало її поглядам або поглядам її партії — «Руху лівих зелених».

«Проте я повинна дотримуватися законів і правил, і це мій висновок», — каже вона.

Водночас активісти стверджують, що в нещодавньому звіті ісландського органу з питань безпеки харчових продуктів і добробуту тварин Mast не вдалося зафіксувати жодних значних зрушень у бік більш гуманного полювання на цих тварин, попри впровадження нових правил, покликаних зменшити страждання китів.