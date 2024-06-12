У Київській області після ранкової атаки Росії знайшли касетні суббоєприпаси. Імовірно, їх несли ракети Х-101

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У Київській області після ракетно-дронової атаки військ Росії, яка відбулася рано-вранці 12 червня, знайшли фрагменти небезпечних касетних суббоєприпасів.

Про це повідомила Національна поліція України.

Ці боєприпаси дуже небезпечні, вони можуть здетонувати від найменшого руху, тому людей просять не наближатися до них і викликати рятувальників. Поліція закликає людей не підходити до місць падіння уламків збитих протиповітряною обороною цілей.

Нацполіція опублікувала фото касетних боєприпасів і заблюреного фрагменту ракети. Схоже, це крилата Х-101, яку запускає стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-95МС.

Імовірно, саме ця ракета розкидала касетні боєприпаси по периметру. Такі боєприпаси схожі на кулі діаметром близько 10 см та призначені для ураження легкої техніки на відкритих майданчиках і для знищення живої сили. Вони мають таймер, тому можуть вибухнути у визначений час, або ж від найменшого руху. Застосування такого заряду в ракетах Х-101 свідчить про те, що РФ свідомо намагається завдати якнайбільше шкоди цивільним у разі збиття і падіння ракет.

У соцмережах пишуть, що суббоєприпаси на Київщині знайшли мешканці міста Васильків і сусіднього селища Глеваха.

Портал Defense Express пише, що перший випадок застосування Х-101 із касетними боєприпасами був зафіксований 7 червня, коли більшість ракет полетіли на Старокостянтинів (Хмельницька область).