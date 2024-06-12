Генштаб: ЗСУ завдали ракетного удару по трьох російських дивізіонах С-300 і С-400 в Криму
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Пресслужба Міноборони Росії
Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що Сили оборони в ніч на 12 червня завдали групового ракетного удару по одному ворожому зенітному ракетному дивізіону С-300 неподалік Бельбеку, а також по двох зенітних ракетних дивізіонах С-400 поблизу Бельбеку та Севастополя.
«Підтверджено влучання в районах цілей. Зокрема, за результатами ураження, знищено два радари комплексів С-300 та С-400. Щодо третього радара інформація уточнюється», — заявили у ГШ.
Окрім цього, зафіксована подальша детонація боєкомплектів у всіх трьох районах розміщення уражених дивізіонів.
- У ніч на 10 червня ЗСУ завдали ракетного удару по дивізіону С-400 в районі Джанкоя та по двох дивізіонах С-300 біля Чорноморського та Євпаторії. Після атаки також була детонація боєкомплекту.
- Проєкт «Схеми» потім опублікував супутниковий знімок результату ракетного удару поблизу міста Джанкой. На знімку видно наслідки масштабної пожежі біля залізниці.