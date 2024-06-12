Голова комітету Ради з нацбезпеки Завітневич розповів принцип будівництва фортифікацій і відповів на критику

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Голова парламентського комітету з нацбезпеки, оборони і розвідки Олександр Завітневич відповів на критику щодо можливого поганого облаштування фортифікацій в Харківській області та пояснив принцип їх будівництва.

Про це він розповів «ВВС Україна».

Коментуючи закиди про відсутність підготовлених фортифікацій, які могли призвести до відкриття так званого «харківського фронту», Завітневич сказав: «Що стосується якості фортифікацій — то у нас є відповідні статути, і першу лінію будували самі підрозділи, які там служать. Це стосується Харкова, Покровського напрямку чи Лиманського — ці ж військові і готували лінії оборони».

Він зауважив, що першу і другу лінію фортифікацій будували військові. Третя лінія — це вже будують обласні військові адміністрації (цивільні).

«Ми ж не можемо одночасно усюди побудувати всі три лінії оборони — на це потрібен час і величезні кошти. Тому військові визначали, де саме будуть ці лінії оборони, перша і друга. Наприклад, на якійсь ділянці фронту військові пропонували тут будувати укріплення, а наступ відбувся, можливо, з іншого якогось напрямку — це також реалії», — додав Завітневич.

Голова комітету пояснив, Генеральний штаб не може виїжджати на кожну фортифікаційну споруду і контролювати там усе. Це на місцях робить військове командування, яке відповідальне за оборону тої чи іншої ділянки. Саме воно визначає місце для фортифікацій перших ліній, спираючись на дані розвідки і прогнози, де може бути умовний наступ противника. Але ворог іноді може піти в наступ на іншому місці.

«Тут важливі деталі. Зараз створили ТСК [Тимчасову слідчу комісію], яка буде з цим детально розбиратися. Тому що коли ми від комітету виїжджали з інспекціями, то питали у військових на місцях, хто саме визначив, що треба будувати саме тут і саме так. Це все має бути верифіковано Генеральним штабом, військовим командуванням, яке за це відповідає. Нам ці документи показували на засіданні комітету, зокрема, про фортифікації біля лінії зіткнення», — зазначив Завітневич.