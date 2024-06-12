У Німеччині під час пошуків зниклої української дівчинки знайшли тіло. Його поки не ідентифікували
- Автор:
- Оля Березюк
- Дата:
-
У Німеччині під час масштабних пошуків девʼятирічної українки Валерії, яка 3 червня зникла безвісти дорогою в школу, знайшли тіло у лісі біля міста Дебельн (Саксонія).
Про це пише Bild.
Тіло знайшли близько 14:30 у лісі за 3 км від будинку батьків Валерії. Спершу пошуки там майже не проводили. І лише у вівторок, після того як свідки повідомили, що чули крики про допомогу в лісі, в цьому районі провели масштабну пошукову операцію.
Поліція поки що не змогла підтвердити, чи знайдене тіло належить зниклій українській дівчинці.
«Наразі ми зʼясовуємо, чи є загибла особа девʼятирічною дівчинкою з Дебельна, яку розшукували до цього часу. Нашим першочерговим завданням є збір доказів на місці, де було знайдено тіло», — заявив речник поліції.
Місце знахідки огородили. Поліція оголосила про проведення пресконференції в середу в другій половині дня.
- Девʼятирічна Валерія зникла 3 червня — вона вийшла з дому, щоб сісти на автобус до школи, але так там і не зʼявилась. У школі не забили на сполох через її відсутність, тому мама дівчинки помітила зникнення доньки лише ввечері й повідомила в поліцію близько 18:30 того ж дня.
- Валерію не виявили на записах камер спостереження, її не памʼятають водії автобусів. Тому невідомо, чи взагалі дівчинка сіла на автобус до школи.
- Дівчинка разом з матірʼю проживає в Німеччині з 2022 року. Батьки Валерії розлучені, батько служить на фронті. Після зникнення дитини йому дали відпустку і дозволили поїхати до Німеччини.