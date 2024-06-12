Ілон Маск припинив справу проти OpenAI — звинувачував її у роботі на прибуток, а не «на благо людства»

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Американський мільярдер Ілон Маск несподівано попросив суд Каліфорнії відкликати судову справу проти OpenAI та її головного виконавчого директора Сема Альтмана. Раніше Маск звинуватив їх у відході від засновницької місії щодо розробки штучного інтелекту «на благо людства».

Про це пише BBC з посиланням на коментар адвокатів мільярдера.

Адвокати подали до суду заяву про припинення справи, яка триває вже кілька місяців, але не надали жодних пояснень. Водночас у заяві є пункт, що дозволяє Ілону Маску поновити розгляд справи пізніше.

Ілон Маск був співзасновником OpenAI у 2015 році, але пішов із правління компанії у 2018 році. Наприкінці лютого 2024 року він подав позов проти OpenAI через нинішню орієнтацію компанії на максимізацію прибутку для Microsoft.

OpenAI не погодилася з претензіями Ілона Маска. Там вважають, що він може шкодувати про вихід із компанії, і цим спричинений його позов.

Останнім часом Ілон Маск регулярно виступає проти неконтрольованого розвитку штучного інтелекту та компанії OpenAI. Після новини про інтеграцію чат-бота ChatGPT в продукти Apple Маск опублікував кілька дописів у соцмережі X з критикою такого партнерства.

«Apple не має жодного поняття, що насправді відбувається, коли вони передадуть ваші дані OpenAI», — йдеться в дописі.

Він також писав, що заборонить співробітникам компанії користуватися пристроями Apple, якщо в них інтегрують OpenAI на рівні операційної системи.