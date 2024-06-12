Дмитро Плетенчук іде з посади керівника пресцентру Сил оборони півдня

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Капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук оголосив, що його відрядження до Сил оборони півдня як начальника Центру стратегічних комунікацій та речника угруповання закінчилося.

Про це він написав у Facebook.

«Так було сплановано від початку. Прошу не шукати ніяких подвійних сенсів або «зрадоньки». Свій функціонал в якості «кризового менеджера» я виконав», — додав Плетенчук.

Тепер він повертається до обовʼязків речника Військово-морських сил ЗСУ.

Під час перебування на посаді речника Сил оборони півдня Дмитро взяв участь у 177 ефірах. 15 брифінгах, 19 інтервʼю, а також у зміні політики взаємодії. Це тривало з 22 квітня.

Дмитра Плетенчука призначили керівником пресцентру Сил оборони півдня після того, як понад 140 представників українських медіа звернулися до вищого військового керівництва країни з вимогою замінити керівника об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталію Гуменюк.

За заявою медійників, вона перешкоджала їм у роботі, зокрема у висвітленні воєнних злочинів. 19 квітня Гуменюк звільнили з посади.