Ексмер-колаборант Купʼянська Мацегора помер у лікарні. Минулого тижня на нього скоїли замах
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Колишній мер-колаборант харківського міста Купʼянськ Геннадій Мацегора помер у російській лікарні після нещодавнього замаху.
Про це повідомляють російські медіа з посиланням на його матір.
У минулу пʼятницю, 7 червня, Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що на Мацегору скоїли замах і він у критичному стані. Повні деталі нападу невідомі, є лише дані, що в нього стріляли біля його будинку у Старому Осколі в Бєлгородській області, а потім у тяжкому стані госпіталізували до Москви.
- Мацегору обрали мером Купʼянська у 2020 році від проросійської партії «Опозиційна платформа — За життя». За даними харківської прокуратури, 27 лютого 2022 він перейшов на бік Росії, а в червні підписав протокол про створення окупаційної «адміністрації».
- Після звільнення Купʼянська у вересні 2022 року Мацегора втік з росіянами до Бєлгородської області. Росіяни приставили до Мацегори посилену охорону, однак вона його не вберегла.
- В Україні Мацегору судять за державну зраду. За даними слідства, він допомагав російським військовим з транспортом, паливом, житлом та їжею. Через його дії росіяни змогли окупувати Купʼянськ.