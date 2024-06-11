Ексмер-колаборант Купʼянська Мацегора помер у лікарні. Минулого тижня на нього скоїли замах

Новини

Колишній мер-колаборант харківського міста Купʼянськ Геннадій Мацегора помер у російській лікарні після нещодавнього замаху.

Про це повідомляють російські медіа з посиланням на його матір.

У минулу пʼятницю, 7 червня, Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що на Мацегору скоїли замах і він у критичному стані. Повні деталі нападу невідомі, є лише дані, що в нього стріляли біля його будинку у Старому Осколі в Бєлгородській області, а потім у тяжкому стані госпіталізували до Москви.