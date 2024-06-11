Естонія передає Україні новий пакет військової допомоги. У ньому ППО малої дальності Mistral

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Естонія передає Україні новий пакет військової допомоги, який включатиме зенітно-ракетні комплекси малої дальності типу Mistral та ракети до них.

Про це повідомляється на сайті естонського Міноборони.

«Ми сформували пакет допомоги таким чином, щоб Україна отримала максимальну користь від неї [ППО], не завдаючи шкоди боєздатності Сил оборони Естонії, і щоб ми могли відновити необхідні поставки в найкоротші терміни», — заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Кількість систем і ракет не розкривають.