Зоозахисники заклеїли перший офіційний портрет короля Чарльза ІІІ наліпками

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Активісти зоозахисної організації Animal Rising заклеїли перший офіційний портрет короля Чарльза ІІІ після коронації наліпками, щоб звернути увагу монарха на страждання тварин на британських фермах.

Портрет короля зараз виставляється у галереї Філіпа Молда в Лондоні. Двоє активістів з Animal Rising закрили обличчя Чарльза ІІІ наліпкою із зображеннями персонажа Воллеса з мультфільму «Воллес і Громіт», а поряд наклеїли напис: «Без сиру, Громіт. Подивись на всю цю жорстокість на фермах RSPCA!».

Нещодавно організація Animal Rising опублікувала звіт, де стверджувала, що 45 різних ферм у Британії, які отримали знак якості від RSPCA, жорстоко поводилися з тваринами. Тож активісти закликають британського монарха призупинити підтримку організації.

Вони зазначають, що король Чарльз є великим шанувальником мультфільму «Воллес і Громіт», тож наліпки з героями мультфільму мають привернути його увагу.

Зліва — портрет короля Чарльза ІІІ з наклейками, справа — оригінальний портрет. Sky News

«Хоча ми сподіваємося, що це розважить Його Величність, ми закликаємо його серйозно подумати, чи хоче він мати звʼязок із стражданнями тварин на фермах, які схвалила RSPCA», — кажуть активісти.

Перший офіційний портрет короля Чарльза III з моменту його коронації представили в травні — його написав відомий художник Джонатан Єо. На картині монарх зображений з мечем і з метеликом на плечі, що символізує метаморфози та відродження.