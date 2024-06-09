Авіація ЗСУ скоро почне випробовувати керовані авіабомби українського виробництва
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Facebook / 831s tactical aviation brigade
За кілька тижнів Збройні сили України почнуть випробовувати керовані авіабомби українського виробництва.
Про це в інтерв’ю «Донбас Реалії» (проєкт «Радіо Свобода») розповів начальник авіації командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов.
«У нас зараз йдуть також роботи з переобладнання і створення своїх коригованих авіабомб, на базі звичайних вільнопадаючих. Там є деякі конструктивні нюанси, треба підібрати крило, GPS-модуль, а також модуль управління. Через декілька тижнів ми маємо розпочати перші випробування перших партій таких бомб, уже українських», — сказав він.
Голубцов додав, що наразі бойова авіація ЗСУ використовує КАБи західного виробництва — американські GBU-39 і GBU-62 різних калібрів.
- Найактивніше керовані авіабомби застосовує Росія. Ними війська РФ постійно знищують цивільну інфраструктуру, особливо в Харкові, рівняють із землею міста і села на лінії фронту, а також бʼють по позиціях ЗСУ. Керовані авіабомби мають великі заряди, тому залишають по собі великі вирви та руйнування.