У застосунку «Резерв+» незабаром будуть оновлення

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У застосунку для військовозобовʼязаних «Резерв+» з 18 червня зʼявиться QR-код, який замінить паперовий військовий квиток.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

За його словами, це остаточно прирівняє інформацію з електронного реєстру «Оберіг» до паперового військово-облікового документа.

Відсканувавши цей код відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про статус військовозобовʼязаного, призовника або резервіста. Цей витяг має замінити військовий квиток. По суті, це буде аналогом COVID-сертифіката, який можна буде предʼявляти працівникам поліції, ТЦК і прикордонникам.

Крім того, незабаром у застосунку має зʼявитися електронне направлення на проходження військово-лікарської комісії для тих, хто досі має статус «обмежено придатного», повідомила в ефірі телемарафону заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

«Хочу привідкрити завісу, ми зараз працюємо і розглядаємо, щоб за направленням на ВЛК не потрібно було фізично іти до ТЦК та СП. Фактично за згодою людини, якщо вона хоче, ми можемо вивантажити це в «Резерв+», — зазначила вона.

Черногоренко додала, що така функція має розвантажити ТЦК та допомогти уникнути додаткових черг.

У застосунку «Резерв+» свої дані оновили вже 1,6 мільйона військовозобовʼязаних, зазначив Лазуткін.