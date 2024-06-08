Чоловіка, який напав на премʼєрку Данії, відправили під варту. Фредеріксен має легку травму шиї

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Чоловіка, який напередодні вдарив премʼєр-міністра Данії Метте Фредеріксен, відправили під варту до 20 червня. Як пише данське видання DR, нападником виявився 39-річний громадянин Польщі — він не визнає своєї провини.

Чоловік ударив Фредеріксен кулаком у праве плече на площі Культорвет в Копенгагені. За даними поліції, нападник перебував у стані алкогольного й наркотичного спʼяніння — він був такий млявий, що йому допомогли вийти з машини.

Чоловік живе в Данії з 2019 року. На допиті він сказав, що не виступав проти політики Фредеріксен і вважає її «справді хорошим премʼєр-міністром». Він нібито приємно здивувався, коли побачив її на вулиці. Поліція вважає, що напад стався через заяви Фредеріксен під час публічних дебатів, що є обтяжливою обставиною.

Хоча прокурор просив для підозрюваного 26 днів увʼязнення, суддя вважає, що достатньо 12 днів. Видання пише, що після удару Фредеріксен має незначну травму шиї та скаржиться на головний біль. Усі офіційні події, заплановані на сьогодні з участю премʼєрки, скасували.