Новини

Збірна України з футболу представила остаточний склад на Євро-2024

Автор:
Оля Березюк
Дата:

Joosep Martinson / Stringer / Getty Images

Збірна України з футболу оголосила склад гравців, які візьмуть участь у Чемпіонаті Європи 2024 року.

Склад збірної сформував тренерський штаб на чолі з головним тренером команди Сергієм Ребровим.

Воротарі:

Захисники:

Півзахисники:

Нападники:

Україна вчетверте поспіль зіграє на Чемпіонаті Європи. І лише Андрій Ярмоленко зіграв на всіх трьох попередніх Євро.

Перший матч на Євро-2024 Україна зіграє з Румунією на «Альянц-Арені» в Мюнхені 17 червня.