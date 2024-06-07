На премʼєр-міністра Данії напав невідомий — вона «шокована» інцидентом

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На премʼєр-міністра Данії Метте Фредеріксен напав невідомий — її ударив чоловік, коли вона перебувала на площі Культорвет в Копенгагені. Нападника заарештували.

У заяві до данського інформаційного агентства Ritzau Метте Фредеріксен написала, що шокована інцидентом, передає TV 2 Nyheder.

Поліція Копенгагену підтвердила інцидент.

Міністр культури Данії Якоб Енгель-Шмідт написав, що напад на обраного народом політика — це «напад на всю нашу демократію». Схожі думки висловили й інші данські чиновники.

Член парламенту Данії Петер Скааруп додав, що «ви можете не погоджуватися щодо політики, але насильство є і буде абсолютно неприйнятним».

Незавдовго до нападу Метте Фредеріксен проводила передвиборчу кампанію разом з ключовим кандидатом у депутати Європарламенту від соціал-демократів Крістел Шальдемосе. Утім, Метте Фредеріксен була на площі Культорвет в Копенгагені не через кампанію Шальдемосе.