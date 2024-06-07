Інтерфакс: Посли ЄС не змогли домовитися про початок переговорів щодо вступу України до Євросоюзу — Угорщина проти

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Постійні представники країн-членів Європейського Союзу знову не змогли ухвалити рішення про початок переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу — Угорщина виступила проти.

Про це повідомив Інтерфакс-Україна з посиланням на неназваного високопоставленого європейського дипломата.

«Обговорення завершилося. Усі знають, що Європейська комісія вважає, що Молдова й Україна завершили виконувати свої умови, і що ми маємо провести міжурядову конференцію. На засіданні це було дуже ясно. Багато країн сказали, що згодні з цим, але Угорщина знову заявила, що у них є умови, які ще необхідно виконати, інакше вони не зможуть прийняти оцінку Комісії», — сказав дипломат виданню.

Інший високопоставлений дипломат зазначив, що Угорщина «виступила з такими самими просторікуваннями, як і минулого разу», про нібито недостатній прогрес, зроблений Україною для захисту національних меншин.

«Угорщина знову згадала 11 питань, зачитала дві поправки до переговорних рамок про добросусідські відносини і національні меншини, згадавши, що нам (ЄС) також потрібно просуватися вперед із Сербією та Албанією. Решта з нас, які беруть участь у дебатах, — усі, крім Угорщини, голосно і ясно підтримують оцінку Комісії і відкинули внесення нових вимог. Ми всі виступаємо за те, щоб провести міжурядову конференцію вже 25 червня», — розповів дипломат Інтерфаксу.

Обговорення продовжиться наступного тижня. Імовірно, кажуть джерела видання, Будапешт піде на компроміс, давши «зелене світло» Україні та Молдові задля прогресу для країн Західних Балкан.

Ще в березні 2024 року Єврокомісія підготувала переговорну рамку щодо членства України в ЄС. А вже сьогодні Єврокомісія рекомендувала почати переговори про вступ України до Євросоюзу. Бельгія, яка зараз головує в ЄС, раніше казала про наміри організувати в червні міжурядову конференцію з Україною. Тобто фактичний початок переговорів про вступ України до ЄС має відбутися до завершення бельгійського головування в блоці — з 1 липня заступатиме Угорщина.

Коли ми станемо членом ЄС?

Це станеться лише після того, як Україна виконає всі вимоги та повністю впровадить всі європейські стандарти.

В історії розширення ЄС є різні приклади. Фінляндія подала заявку в 1992 році, а вже в 1995-му стала членом Євросоюзу. Польща подала заявку в 1994-му та ввійшла до ЄС через 10 років. Остання країна, яка приєдналася до Євросоюзу, — Хорватія. Вона подала заявку у 2003 році й у 2013-му стала новим членом ЄС.

Також є країни, які досі лишаються кандидатами на вступ. Це чотири балканські країни: Албанія, Північна Македонія, Чорногорія та Сербія. Такий самий статус має Туреччина. Але в усіх цих країнах процес гальмується. Туреччина взагалі не відповідає вимогам ЄС і не виявляє бажання туди вступати. У Сербії більшість населення не хоче до Євросоюзу, а сама країна має тісні звʼязки з Росією. Албанія ще навіть не розпочала переговори про вступ, у Чорногорії зі зміною уряду змінюється й зовнішньополітична орієнтація — то на ЄС, то на Сербію. Найбільше для вступу в Євросоюз робить Північна Македонія, але її прогрес блокують сусіди. Спочатку Греція вимагала змінити назву — і македонці це зробили, тепер Болгарія вимагає від Північної Македонії визнати, що її народ і мова мають болгарське коріння та походять саме з Болгарії.

Найважливіше — після отримання статусу кандидата все залежить від української влади. Вона отримала чіткий перелік реформ, які треба втілити, а суспільство має можливість контролювати цей процес. До того ж статус кандидата означатиме доступ до фінансових фондів Євросоюзу — фактично сам ЄС даватиме гроші на проведення реформ. Точно можна сказати одне: що швидше Україна реформуватиметься, то скоріше вона зможе стати членом ЄС.