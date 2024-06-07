В Україні запрацює новий порядок застосування графіків відключень світла

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Pixabay / Alberto Sanchez

В Україні з 8 червня в тестовому режимі запрацює новий порядок застосування графіків погодинних відключень електроенергії. Це дозволить зменшити тривалість обмежень.

Про це повідомив перший заступник очільника Міненерго Юрій Власенко.

До обленерго доводитимуть ліміти, наскільки необхідно «розвантажитися» в певному регіоні. Тобто обленерго зможе розподілити електроенергію тільки в межах лімітів.

Розрахунки Міненерго показують, що це має зменшити кількість черг відключень і, відповідно, збільшити кількість годин зі світлом в українських домівках.

Тим часом обласні та Київська міська військові адміністрації готують переліки критично важливих обʼєктів, енергозабезпечення яких у пріоритеті. На них має вистачати електроенергії з визначених лімітів.

Через російські обстріли в Україні зберігається значний дефіцит електроенергії. Тому майже щодня всі області України вводять відключення електроенергії — стабілізаційні або аварійні.