США офіційно оголосили про новий пакет зброї для України на $225 мільйонів. Ось що в ньому

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Пентагон опублікував перелік озброєння в новому пакеті військової допомоги для України на $225 мільйонів, який анонсував президент США Джо Байден під час зустрічі з лідером України Володимиром Зеленським у Парижі.

У пакеті:

гаубиці калібру 155 мм (ймовірно, M777);

гусеничні бронетранспортери М113;

патрульні катери;

причепи для перевезення важкої техніки;

81-мм мінометні системи;

боєприпаси до реактивних систем M142 HIMARS;

ракети до зенітних комплексів MIM-23 Hawk;

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

переносні зенітні комплекси Stinger;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

боєприпаси до стрілецької зброї та гранати;

підривні заряди;

прилади нічного бачення;

запчастини та інше допоміжне обладнання.

Усе це озброєння надається із запасів американської армії.

Як передає CNN, Байден під час зустрічі із Зеленським вибачився за затримку з військовою допомогою через затягування голосування в Палаті представників США з боку республіканської опозиції.

«Ви не схилилися, ви взагалі не поступилися, ви продовжуєте боротися таким чином, що це просто дивовижно, просто дивовижно — і ми не збираємося від вас йти», — сказав Байден.

Зеленський повідомив, що обговорив з лідером США оборонні спроможності України, ситуацію на полі бою, підготовку до підписання двосторонньої угоди про безпеку, яка очікується під час саміту країн G7 в Італії (13—15 червня). «Також важливо посилити захист нашої Харківщини та пришвидшити постачання американської зброї», — додав президент.