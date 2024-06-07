ЗМІ: Президент Аргентини вирішив не приїжджати на Саміт миру у Швейцарії

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Президент Аргентини Хавʼєр Мілей не планує відвідувати Глобальний саміт миру у Швейцарії 15—16 червня, оскільки хоче бути у своїй країні на національні свята.

Про це пише видання La Nacion із посиланням на анонімних високопосадовців.

На саміт Мілея запрошував президент Володимир Зеленський. Однак аргентинський лідер вирішив скоротити свою раніше заплановану десятиденну поїздку до Європи.

Мілей розділить поїздку на дві частини, щоб повернутися до своєї країни на загальнонаціональні свята: 17 червня на Національний день свободи Латинської Америки в памʼять про смерть генерала Мартіна Мігеля де Гуемеса та 20 червня на День прапора.

Через зміни в графіку він також скасував двосторонню зустріч у Франції з Емманюелем Макроном, що мала відбутися 19 червня.

Глобальний саміт миру

Перший Глобальний саміт миру для України пройде 15—16 червня у швейцарському місті Бюргеншток. В Офісі президента сказали, що саміт присвятять розробці рамок, щоб стимулювати майбутній мирний процес.

Україна отримала підтвердження від 107 країн та організацій щодо їхньої участі в Саміті. Київ запросив усі країни, які підтримують або не підтримують Україну, щоб почути думку кожного задля завершення війни, казав Володимир Зеленський.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що немає сенсу запрошувати Росію на Саміт миру, оскільки не можна гарантувати, що вона діятиме добросовісно. В Офісі президента сказали, що саміт виробить спільну переговорну позицію, яку передадуть Росії.

Представники Китаю, які хотіли бачити на заході Росію, на конференцію не приїдуть. Зеленський заявив, що Китай «працює над тим, щоб [деякі] країни не приїжджали».