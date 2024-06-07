Politico: Макрон закликав Байдена відправити західні війська в Україну для навчання. Лідер США не погодився

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Під час нещодавньої телефонної розмови з президентом США Джо Байденом президент Франції Емманюель Макрон запропонував направити західні сили в Україну для навчання військ у зоні бойових дій. Байден ідеї не підтримав.

Про це пише Politico з посиланням на джерела.

Співрозмовники журналістів кажуть, що американський президент висловив стурбованість потенційними наслідками відправки військ з будь-якої країни НАТО туди, де вони можуть опинитися на лінії вогню й призвести до ескалації конфлікту.

Зрештою розмова закінчилася нічим, що, власне, влаштувало як лідера Франції, так і президента США.

Politico зазначає, що погляди Макрона і Байдена не збігаються з кількох важливих питань: Макрон відвів собі показну роль захисника європейської самодостатності та самовизначення. Білий дім розглядає його, як щось на кшталт «шаленої карти», а Макрон закликає до таких варіантів політики в Україні, які змушують адміністрацію Байдена нервувати.

Але, попри їхні матеріальні та культурні відмінності, а також 35-річну різницю у віці, політики почали довіряти один одному, наголошують журналісти.

Заяви Макрона щодо західних військ в Україні

У лютому на зустрічі європейських лідерів в Парижі Макрон заявив, що в майбутньому не слід виключати відправку військ країн НАТО в Україну.

Ця заява викликала жваві обговорення. Генсек НАТО Єнс Столтенберг і лідери країн Альянсу заявили, що таке рішення не ухвалювали, а в Росії заявили, що такий крок буде оголошенням війни. Частина членів НАТО виступили з підтримкою Макрона. Фінляндія і країни Балтії закликали Захід не відкидати ідеї розташування військ в Україні в разі критичної ситуації.

Заяви Макрона звучали на тлі затримки військової допомоги Києву з боку США і нездатності інших союзників швидко вирішити питання боєприпасів для ЗСУ. Після цього риторика Макрона щодо України почала посилюватись. Він закликав Європу готуватися до різних сценаріїв і заявив про відсутність лімітів у допомозі Україні з боку Парижу. Однак міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що під відправкою військ НАТО в Україну Макрон мав на увазі навчання. Кулеба зауважив, що Україна ніколи не просила союзників відправляти війська.