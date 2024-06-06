Франція передасть Україні винищувачі Mirage

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Президент Франції Емманюель Макрон анонсував передачу Україні винищувачів Mirage 2000-5 і навчання 4 500 українських військових.

Про це він заявив під час інтервʼю на France 2 та TF1, передає Le Monde.

Україна та Франція започаткують нову співпрацю, яка включатиме передачу багатоцільових винищувачів Mirage 2000-5. Кількість невідома.

«Це французькі бойові літаки, які дозволять Україні захистити свою землю, свій повітряний простір», — наголосив Макрон.

З 7 червня стартує програма підготовки українських пілотів. Париж має на меті завершити їхнє навчання до кінця 2024 року. До того ж Франція навчатиме ще 4 500 українських солдатів, а також спорядить їх амуніцією та зброєю.

На запитання щодо можливої відправки військових інструкторів в Україну Емманюель Макрон відповів: «На цю тему не повинно бути табу».

«Українська земля суверенна. Йдеться не про те, щоб поїхати навчати в зону бойових дій. Але в той момент, коли перед Україною стоїть виклик, ми маємо відповісти на нього, як ми це робили щоразу», — додав французький президент.

За його словами, Франція хоче й надалі надавати допомогу Україні, щоб вона могла чинити опір Росії. Водночас Париж не зацікавлений в ескалації війни.

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про передачу винищувачів і навчання українських військових на 80-ту річницю Нормандської операції, коли війська союзників висадилися на узбережжі Нормандії у Франції і цим прискорили поразку Німеччини у Другій світовій війні.

Авіапарк Військово-повітряних сил Франції налічує 195 винищувачів (96 Rafale і 99 Mirage 2000 серій 5, C і D). Також 40 літаків є у Військово-морського флоту Франції. Зараз французька авіація виводить Mirage з експлуатації та замінює їх літаками Rafale.