Суд визнав винними сімох людей, причетних до вбивства українця в польському витверезнику в 2021 році

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pap.pl

Польський суд визнав винними сімох людей, причетних до вбивства українця Дмитра Никифоренка у витверезнику Вроцлава в липні 2021 року. Водночас ще двох людей виправдали.

Про це повідомило польське видання РАР.

Засуджені — чотири колишні правоохоронці, лікар і два працівники Вроцлавського центру допомоги людям у стані алкогольного спʼяніння — отримали строки увʼязнення від 1,5 до 5 років за вбивство з необережності.

Дмитро Никифоренко, родом з Вінницької області, працював у Польщі на будівництві. 30 липня 2021 року він разом із колегами повертався з барбекю, де всі випивали. Дмитро повертався додому автобусом. Коли автобус прибув на кінцеву, а водій не зміг розбудити пасажира, до Дмитра викликали швидку, а згодом і поліцію, яка забрала його до витверезника.

На відео, що раніше публікувало польське видання Onet, видно, що правоохоронці застосували фізичний примус щодо Никифоренка. Засуджені стверджують, що українець нібито поводився агресивно — нападав на правоохоронців, не слухав наказів і вкусив одного за палець. За це Никифоренка били, душили та застосовували проти нього кийок і газ. Коли Дмитра намагалися пристібнути так званими постільними ременями, у чоловіка сталася раптова зупинка серця і, попри спроби врятувати його, він помер.

За версією прокуратури, засуджені перевищили свої повноваження, застосувавши заходи прямого примусу. На думку слідчих, вони діяли спільно і за погодженням.

«Вони застосували фізичне насильство. Зокрема притиснули голову, верхню частину тулуба та ноги потерпілого до матраца, притискали Никифоренка до ліжка коліном та всім тілом, сиділи на ньому, били рукою, кулаком і кийком в область попереку і голови або плечового поясу, затискали руками шию», — йдеться в обвинувальному висновку прокуратури Щецина. Це, на думку обвинувачення, призвело до смерті Никифоренка через удушення.

Згідно з опублікованими записами, силу до Дмитра почали застосовувати о 22:41, а о 23:06 медики вже почали реанімацію, яка не дала результату. Про смерть чоловіка стало відомо тільки на початку вересня 2021 року після публікацій у польських медіа.