«Укрнафта» вийде на ринок електроенергії. Компанія побудує газові електростанції
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- Костя Андрейковець
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ПАТ «УКРНАФТА»
Компанія «Укрнафта» за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) збудує маневрову генерацію електроенергії — газопоршневі та газотурбінні теплоелектростанції, які в середньостроковій перспективі зможуть підтримувати енергосистему України, що постраждала від атак російських військ.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Джерелом енергії для станцій стане газ, який компанія видобуває паралельно з нафтою. «Це органічний крок компанії щодо розширення ланцюжка доданої вартості, коли не газ продається як товар, а безпосередньо електроенергія», — заявили в «Укрнафті».
Гроші на будівництво дасть ЄБРР.
- 5 червня 2024 року стало відомо, що Україна отримає від ЄБРР €300 мільйонів на підтримку енергосектора. Гроші підуть державним енергокомпаніям на відновлення генеруючих потужностей та інфраструктури, а також на будівництво нової децентралізованої генерації.
- Серед тих, хто отримає гроші, є і «Укргідроенерго». Компанія відновлюватиме генерацію після атаки Росії на українські гідроелектростанції.