На Житомирщині після візиту до ТЦК помер чоловік. Прокуратура розслідує справу як убивство

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У Житомирській області військовозобовʼязаний помер після того, як його доставили до Звягельського районного ТЦК на проходження військово-лікарської комісії. Попередньо, там у чоловіка стався епілептичний напад.

Житомирська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону почала розслідування. Попередньо справу кваліфікували за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство.

У Житомирському обласному ТЦК та СП раніше розповіли, що інцидент стався 28 травня. За словами працівників військкомату, свідки кажуть, що до відвідин ТЦК чоловік кілька днів зловживав алкоголем і мав легкі травми.

Зранку 29 травня в нього стався епілептичний напад, спричинений тривалим вживанням алкоголю, кажуть у ТЦК. Йому надали першу невідкладну медичну допомогу й викликали швидку. 2 червня від отриманих під час епілептичного нападу травм чоловік помер у лікарні. У ТЦК кажуть, що слідчі, які проводили експертизу, зазначили, що жодного стороннього фізичного впливу на чоловіка не чинили.