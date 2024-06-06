«Укргідроенерго»: Каховську ГЕС можна відбудувати за 6—7 років після деокупації

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Зруйновану росіянами Каховську ГЕС можна відбудувати за 6—7 років після її деокупації.

Про це заявив генеральний директор «Укргідроенерго» Ігор Сирота.

«За попередніми розрахунками, відбудувати станцію можливо за 6—7 років, але перед цим потрібно деокупувати територію. Тоді ми зможемо осушити місце, де відбувся підрив, провести обстеження, демонтувати зруйновані споруди та конструктиви Каховського гідровузла. А далі вже приступити до безпосередньої відбудови станції», — заявив Сирота.

Без експертизи фахівці не знають, наскільки критична ситуація з конструктивами та розмиванням дна біля зруйнованої Каховської ГЕС. Сирота зазначив, що фахівці щоденно працюють над відновленням інших станцій та чекають на деокупацію Каховської ГЕС.