Премʼєр Словаччини Фіцо вперше звернувся до громадян після того, як його підстрелили

Новини

Премʼєр-міністр Роберт Фіцо звернувся до громадян Словаччини вперше після того, як його підстрелили в місті Гандлові під час зустрічі з місцевими жителями.

«Якщо все піде оптимально, я повинен поступово повернутися до роботи на рубежі червня і липня», — заявив він у зверненні.

За його словами, він не відчуває ненависті до людини, яка в нього стріляла. А саме відео премʼєр підписав словами «Прощаю і попереджаю».

«Настав час для мене зробити перший крок, і це прощення», — сказав Фіцо.

Замах на Роберта Фіцо стався 15 травня в місті Гандлові під час зустрічі з місцевими жителями. У нього майже впритул кілька разів вистрілив 71-річний Юрай Цінтула. Чоловіка затримали на місці, а Фіцо екстрено гелікоптером доставили до лікарні. Мотивом нападу була незгода з політикою премʼєра, зокрема відмова допомагати Україні. Цінтулі може загрожувати довічне увʼязнення.

З лікарні Роберта Фіцо виписали 31 травня. Подальше лікування і реабілітацію він проходитиме вдома. Це його бажання.