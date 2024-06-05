Дванадцять країн ЄС закликали почати переговори про вступ з Україною й Молдовою в червні
- Автор:
- Оля Березюк
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Reuters / «Бабель»
Чеський міністр у справах Європи Мартін Дворжак ініціював лист із закликом до бельгійського головування в Раді Європейського Союзу сприяти прогресу в переговорах про вступ України та Молдови до ЄС.
Про це він написав в X.
До чеського заклику приєдналися Швеція, Фінляндія, Словаччина, Польща, Литва, Естонія, Латвія, Румунія, Словенія, Португалія та Німеччина.
Дворжак впевнений, що зрушення в переговорах могло б принести нову енергію в зусилля України та Молдови з реформування.
«Перед Україною та Молдовою стоїть багато викликів, що робить їх ще більш заслуговуючими на нашу підтримку та солідарність у їхніх зусиллях стати частиною Європейського Союзу», — наголосив чеський політик.
У листі він зазначає, що «настав час рухатися вперед», і разом зі своїми соратниками закликає Раду з загальних справ ухвалити позицію для переговорів з Україною та Молдовою не пізніше червня, пише iROZHLAS.cz., журналісти якого мають лист у своєму розпорядженні.
- 14 грудня 2023 року лідери ЄС погодили початок перемовин про вступ України та Молдови до Європейського Союзу.
- У березні 2024 року Єврокомісія підготувала переговорну рамку щодо членства України в ЄС. А в травні Бельгія, яка зараз головує у ЄС, підтвердила наміри організувати у червні міжурядову конференцію з Україною. Тобто фактичний початок переговорів про вступ України до ЄС має відбутися до завершення бельгійського головування.