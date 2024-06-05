Суд націоналізував 5 літаків, 3 квартири, 4 авто та інше майно колаборанта Балицького на 120 мільйонів гривень

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Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив позов Міністерства юстиції щодо націоналізації активів колаборанта Євгена Балицького.

Про це повідомляє СБУ.

Також націоналізовано майно, яким Балицький володіє через свою сім’ю — дружину, сина і батька.

Серед вилучених активів — київська компанія, яка займається ремонтом і техобслуговуванням літаків. Решта націоналізованого майна перебуває на тимчасово захопленій частині Запорізької області.

Ідеться про 5 легких літаків, 3 квартири, приватний будинок, 2 земельні ділянки та 4 автомобілі класу преміум, зокрема Lexus і BMW.

Крім того, націоналізовано 100% статутного капіталу 6 підприємств у тимчасово окупованому Мелітополі. Серед них — місцева телерадіокомпанія, яка працює на рф.

Загальна вартість націоналізованого майна перевищує 120 мільйонів гривень.