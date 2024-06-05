Суд націоналізував 5 літаків, 3 квартири, 4 авто та інше майно колаборанта Балицького на 120 мільйонів гривень
- Автор:
- Оля Березюк
- Дата:
-
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив позов Міністерства юстиції щодо націоналізації активів колаборанта Євгена Балицького.
Про це повідомляє СБУ.
Також націоналізовано майно, яким Балицький володіє через свою сім’ю — дружину, сина і батька.
Серед вилучених активів — київська компанія, яка займається ремонтом і техобслуговуванням літаків. Решта націоналізованого майна перебуває на тимчасово захопленій частині Запорізької області.
Ідеться про 5 легких літаків, 3 квартири, приватний будинок, 2 земельні ділянки та 4 автомобілі класу преміум, зокрема Lexus і BMW.
Крім того, націоналізовано 100% статутного капіталу 6 підприємств у тимчасово окупованому Мелітополі. Серед них — місцева телерадіокомпанія, яка працює на рф.
Загальна вартість націоналізованого майна перевищує 120 мільйонів гривень.
- Євген Балицький — колишній нардеп від забороненої партії «Опозиційний блок». На початку повномасштабного вторгнення рф він одним з перших публічно підтримав російських окупантів. Після цього загарбники призначили його «губернатором» на захопленій частині Запорізької області.
- Балицький займався організацією «референдуму» щодо «приєднання» Запорізької області до росії. Під його керівництвом створювали незаконні «виборчкоми», у яких фальсифікували результати голосування. Після цього Балицький звернувся до путіна з проханням визнати регіон новим субʼєктом російської федерації. 30 вересня 2022 року в Кремлі він підписав «договір про входження Запорізької області до складу росії».
- У червні 2023 року Балицького в Україні засудили до 15 років увʼязнення з конфіскацією майна.