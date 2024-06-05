Кабмін розробляє постанову, щоб відтермінувати взяття на облік 17-річних українців за кордоном

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Кабінет міністрів розробляє постанову про відтермінування взяття на облік 17-річних українців, які зараз перебувають за кордоном.

Про це повідомила віцепрем’єр Ірина Верещук.

Напередодні речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону розповів, що юнаки, яким виповнилося 17 років, мають стати на військовий облік. У додатку «Резерв+» вони цього зробити не зможуть. Юнаки стають на облік виключно в Територіальних центрах — це чинні правила. Лазуткін зазначив, що вимога стосується і тих, хто перебуває за кордоном.

«Юнаки, яким виповнилося 17 років, мають стати на військовий облік. Така вимога є. І вона стосується і тих, хто перебуває за кордоном. Якщо ці люди будуть зберігати громадянство України і пов’язують своє майбутнє з нашою країною, то, вочевидь, це варто зробити», — заявив Лазуткін.

Верещук зазначила, що допризовникам і призовникам, які зараз за кордоном, нададуть відтермінування щодо взяття на облік — або до повернення в Україну, або до кінця воєнного стану. Вона пояснила, що вимога, щоб студенти немобілізаційного віку поїхали в Україну для взяття на облік, лише збільшить навантаження на ВЛК і «не допоможе в мобілізації».