Кабмін розробляє постанову, щоб відтермінувати взяття на облік 17-річних українців за кордоном
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Getty Images / «Бабель»
Кабінет міністрів розробляє постанову про відтермінування взяття на облік 17-річних українців, які зараз перебувають за кордоном.
Про це повідомила віцепрем’єр Ірина Верещук.
Напередодні речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону розповів, що юнаки, яким виповнилося 17 років, мають стати на військовий облік. У додатку «Резерв+» вони цього зробити не зможуть. Юнаки стають на облік виключно в Територіальних центрах — це чинні правила. Лазуткін зазначив, що вимога стосується і тих, хто перебуває за кордоном.
«Юнаки, яким виповнилося 17 років, мають стати на військовий облік. Така вимога є. І вона стосується і тих, хто перебуває за кордоном. Якщо ці люди будуть зберігати громадянство України і пов’язують своє майбутнє з нашою країною, то, вочевидь, це варто зробити», — заявив Лазуткін.
Верещук зазначила, що допризовникам і призовникам, які зараз за кордоном, нададуть відтермінування щодо взяття на облік — або до повернення в Україну, або до кінця воєнного стану. Вона пояснила, що вимога, щоб студенти немобілізаційного віку поїхали в Україну для взяття на облік, лише збільшить навантаження на ВЛК і «не допоможе в мобілізації».
- Із 18 травня в Україні набув чинності закон про мобілізацію. Тепер усі військовозобовʼязані віком 18—60 років до 16 липня мають уточнити адресу проживання, номери засобів звʼязку, адреси електронної пошти та інші військово-облікові дані.
- Оновити свої дані можна буде як у ТЦК чи ЦНАП, які діють по всій країні, так і онлайн — у новому застосунку від Міноборони «Резерв+», який надає доступ до інформації в реєстрі військовозобовʼязаних «Оберіг». Водночас, оновлюючи дані через ТЦК, окрім самого витягу з реєстру, військовозобовʼязаний отримає відповідну відмітку у військовий квиток.