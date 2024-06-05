МЗС України відреагувало на заяву Китаю про його мирний план із переговорами з росією
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Geraint Rowland Photography / Getty Images
Міністерство закордонних справ України відреагувало на слова міністра закордонних справ Китаю Ван Ї про те, що китайський мирний план нібито підтримують 26 країн, а Україна і росія окремо «підтвердили більшу частину змісту» його принципів.
У заяві МЗС України сказано, що Китай міг би зробити «практичний внесок у досягнення справедливого і довготривалого миру» в Україні, якби взяв участь у Саміті миру, який пройде 15 і 16 червня у Швейцарії.
«Наступного тижня у Швейцарії відбудеться Глобальний саміт миру. Вважаємо, що всі країни, які щиро прагнуть відновлення миру, мають працювати разом над його успішним проведенням, а не докладати зусиль, щоб підважити саміт», — підкреслили в українському МЗС.
Відомство зауважує, що саме Україна має визначати, яким повинен бути мир. Єдиною справедливою основою для цього є Формула миру президента Володимира Зеленського, додали в МЗС.
- 24 травня Бразилія та Китай заявили про свій мирний план щодо України і закликали провести міжнародну конференцію за участі росії та України, аби обговорити пропозицій щодо деескалації. 4 червня Ван Ї заявив журналістам, що 26 країн погодилися приєднатися до вказаного плану.
- Китай офіційно відмовився від участі в Глобальному саміті миру, який Україна проведе у Швейцарії 15 і 16 червня. Пекін хотів бачити там росію, але її не запросили.
- Володимир Зеленський раніше пояснював, що росія прагне зірвати Саміт, тому якщо б вона і була запрошена, то блокувала б усі ініціативи. Підсумковий погоджений план передадуть рф після Саміту — через треті країни. Також Зеленський казав, що Китай відмовляє інші країни від участі у Саміті. МЗС КНР це заперечувало.