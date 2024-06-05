У ДПСУ пояснили, чому військовозобовʼязані чоловіки з подвійним громадянством не можуть виїжджати з України

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З 1 червня в Україні заборонили військовозобовʼязаним чоловікам із подвійним громадянством виїжджати за кордон на час воєнного стану.

Про це повідомило посольство США в Україні.

Речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі LIGA.net пояснив, що українське законодавство не визнає подвійного громадянства. Тому чоловіків з подвійним громадянством, якщо вони в Україні, розглядають виключно як громадян України й на них поширюються відповідні права та обовʼязки, зокрема заборона на виїзд із країни, якщо вони військовозобовʼязані. Ці норми діяли й раніше.

У посольстві США зазначили, що раніше чоловіки з подвійним американсько-українським громадянством могли вʼїхати в Україну, а потім виїхати з неї, якщо вони зняли з реєстрації своє місце проживання в Україні та зареєстрували своє місце проживання у США. Однак, за інформацією посольства, цей виняток скасували з 1 червня. Демченко сказав, що зі зміною норм законодавства таку можливість обмежили.

«Водночас не варто плутати з громадянами України, які постійно проживають за межами України і які мали у своїх документах відповідні відмітки про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання та відмітки про взяття на постійний консульський облік у закордонній дипломатичній установі України», — заявив Демченко.

Він додав, що прикордонники неодноразово виявляли українців, які на паспортному контролі видавали себе за іноземців, і притягували їх до відповідальності.

«Формулювання, яке розповсюджується на різних ресурсах про те, що українців з подвійним громадянством тепер не випускатимуть із країни, мʼяко кажучи, не коректні. Укотре можу зазначити, що в Україні заборонено подвійне громадянство», — сказав Демченко.