Білий дім: Україна може збивати літаки над росією американською зброєю — обмежень від США не було

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Getty Images / «Бабель»

Українські війська можуть збивати російські військові літаки над територією рф американською зброєю. США не накладали на це жодних обмежень.

Це під час брифінгу заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі.

«Я просто хочу зауважити, є певна плутанина з цього приводу. Ніколи не існувало обмежень на збиття українцями ворожих літаків, навіть якщо ці літаки не перебувають в українському повітряному просторі. Я маю на увазі, що вони можуть збивати російські літаки, які становлять загрозу», — сказав Кірбі.