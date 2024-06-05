Білий дім: Україна може збивати літаки над росією американською зброєю — обмежень від США не було
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- Костя Андрейковець
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Getty Images / «Бабель»
Українські війська можуть збивати російські військові літаки над територією рф американською зброєю. США не накладали на це жодних обмежень.
Це під час брифінгу заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі.
«Я просто хочу зауважити, є певна плутанина з цього приводу. Ніколи не існувало обмежень на збиття українцями ворожих літаків, навіть якщо ці літаки не перебувають в українському повітряному просторі. Я маю на увазі, що вони можуть збивати російські літаки, які становлять загрозу», — сказав Кірбі.
- 30 травня 2024 року стало відомо, що президент США Джо Байден дав дозвіл Україні бити про території росії американським озброєнням, але з певними обмеженнями — удари мають бути по військових цілях у прикордонних областях для захисту Харківщини.
- Журналіст Financial Times Крістофер Міллер писав, що Україна звернулася по дозвіл, щоб зупинити наступ на Харківщину, 13 травня. Через два дні радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван пояснив Джо Байдену, чому треба дати дозвіл, і той погодився, попросивши свою команду вирішити всі деталі. Держсекретар Ентоні Блінкен теж почав просувати цю ідею після повернення з Києва 17 травня. Під кінець травня лідер США схвалив рішення, а чинності воно набуло 30 травня.
- Україна вільно може використовувати американські реактивні снаряди GMLRS, артилерійські ракетні системи HIMARS та іншу артилерію. Дозвіл не розповсюджується на ракети великої дальності класу «земля — земля» ATACMS.
- Американський журнал Forbes ще 1 червня писав, що Сили оборони почали обстрілювати американською зброєю військові цілі росіян на Бєлгородщині майже одразу після дозволу США. Уночі 31 травня HIMARS вперше атакували територію рф.