Вночі українська ППО збила 22 дрони Shahed із 27 запущених

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У ніч на 5 червня росіяни запустили по Україні 27 ударних дронів Shahed-131/136 із районів Курська в рф і мису Чауда в Криму.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Зенітні ракетні підрозділи та радіоелектронна боротьба Повітряних сил, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України збили 22 дрони в Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Сумській та Полтавській областях.

Попередньої ночі російські війська вдарили по Дніпропетровщині двома крилатими ракетами «Іскандер-К». Уламки збитих ракет впали на Дніпро — постраждали восьмеро людей, зокрема одномісячний хлопчик і 17-річний підліток. У місті пошкоджена цивільна інфраструктура, півтора десятка авто, вибиті вікна у приватних будинках, багатоповерхівках і в лікарні. Також уночі 4 червня росіяни атакували Нікополь дронами-камікадзе, але минулося без постраждалих. Крім того, війська рф застосували чотири безпілотники невстановленого типу на північному напрямку — два з них збила українська ППО, інші — самостійно припинили своє існування.