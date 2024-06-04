Bloomberg: На Саміті миру західні країни спробують прокласти шлях до залучення росії до майбутніх переговорів

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Саміт миру щодо України, який відбудеться у Швейцарії 15—16 червня, насамперед буде присвячений питанням ядерної та продовольчої безпеки, а також поверненню депортованих українських дітей. Водночас Захід спробує прокласти шлях до залучення росії до майбутніх переговорів.

Про це пише Bloomberg з посиланням на проєкт документа.

Учасники Саміту миру прагнутимуть досягти угоди щодо ядерної і продовольчої безпеки та повернення українських дітей. А після того як їм це вдасться, вони хочуть більшої взаємодії з представниками рф.

«Тому ми домовилися здійснити конкретні кроки, які можуть слугувати заходами зміцнення довіри у вищезазначених сферах із подальшим залученням представників російської федерації», — йдеться в документі, який опинився в розпорядженні журналістів.

Ядерна і продовольча безпека, повернення дітей — це пункти Української формули миру, яких загалом десять. Ось як їх описують у проєкті документа:

Обʼєкти ядерної енергетики мають бути безпечними, а будь-яка загроза використання ядерної зброї неприпустима. Атомні установки, зокрема Запорізька АЕС, повинні працювати під контролем України та відповідно до принципів безпеки від МАГАТЕ.

Продовольча безпека не повинна бути «озброєна», а натомість має бути гарантована вільним судноплавством у Чорному та Азовському морях. Україна повинна мати доступ до третіх сторін для своєї сільськогосподарської продукції.

Усі військовополонені мають бути звільнені, включно з усіма депортованими та незаконно переміщеними українськими дітьми та цивільними.

Раніше Bloomberg писав, що в Європейському Союзі думають над організацією ще однієї мирної конференції щодо війни в Україні, але вже за участі росії. Це може відбутися восени в Саудівській Аравії.

Глобальний саміт миру

Перший Глобальний саміт миру для України пройде 15—16 червня у швейцарському місті Бюргеншток. В Офісі президента сказали, що саміт присвятять розробці рамок, щоб стимулювати майбутній мирний процес.

Україна отримала підтвердження від 107 країн та організацій щодо їхньої участі в Саміті. Київ запросив усі країни, які підтримують або не підтримують Україну, щоб почути думку кожного задля завершення війни, казав Володимир Зеленський.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що немає сенсу запрошувати росію на Саміт миру, оскільки не можна гарантувати, що вона діятиме добросовісно. В Офісі президента сказали, що саміт виробить спільну переговорну позицію, яку передадуть росії.