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Канада ввела санкції проти Азарова, Табачника та низки інших чиновників часів Януковича

Автор:
Оля Березюк
Дата:

Getty Images / Carlos Bezz

Канада ввела економічні санкції проти низки українських політиків і посадовців часів президента-втікача Віктора Януковича.

Про це йдеться у пресрелізі на сайті канадського уряду.

В уряді Канади вважають, що ситуація в Україні є «серйозним порушенням» міжнародного миру та безпеки, що призвело до міжнародної кризи.

У звʼязку з цим країна запровадила санкції щодо низки колишніх соратників Януковича. Під обмеження потрапили:

Санкції забороняють канадцям проводити будь-які фінансові операції та операції з майном з людьми, що потрапили до переліку.