Пенсійний фонд автоматично перерахує субсидії після зміни тарифу на світло

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Пенсійний фонд автоматично перерахує розмір субсидій для населення після збільшення тарифу на електроенергію.

Про це пише пресслужба ПФУ.

Тобто отримувачам субсидій звертатись до фонду не потрібно. Оскільки тариф на світло змінився з 1 червня, сума перерахованої субсидії відобразиться у виплаті за червень, яку одержувачі отримають у липні.

З 1 червня в Україні діє єдина фіксована ціна для індивідуальних і колективних побутових споживачів — 4,32 грн/кВт*год. Ціна залишатиметься такою до 30 квітня 2025 року.

У Міненерго навели приклад, що за середнього щомісячного використання електроенергії обсягом 170 кВт*год плата за світло зросте на 285 гривень.