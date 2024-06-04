Дружині ексрегіонала Маркова оголосили підозру й арештували її майно в Одесі на 250 мільйонів гривень

Новини

Служба безпеки України повідомила про підозру дружині екснардепа від Партії регіонів Ігоря Маркова Інесі. Вона є співвласницею російської ІТ-компанії, що розробляє програмне забезпечення для бойової авіації рф.

Про це повідомила СБУ.

У 2014 році підозрювана з чоловіком виїхали до Москви, де переховуються і зараз. За даними слідства, ще до повномасштабного вторгнення рф Маркова заснувала в росії «Інженерний центр інформаційно-аналітичних систем». На замовлення корпорації «Ростех» компанія розробляє бортові системи для бойових гелікоптерів рф, зокрема для КА-52 «Алігатор» та Мі-28Н «Нічний мисливець».

СБУ

Також серед співзасновників «Інженерного центру» Маркової — підсанкційний російський співак Григорій Лепс, який підтримує війну проти України.

Від початку повномасштабного вторгнення рф компанія Маркової поставила до російської армії програмних продуктів на понад 100 мільйонів рублів (понад 45 мільйонів гривень).

СБУ повідомила Інесі Марковій про підозру в державній зраді. Також суд наклав арешт на її комерційну нерухомість, приватний будинок і земельну ділянку в Одесі на загальну суму понад 250 мільйонів гривень.